Ліга конференцій

Відбулося жеребкування чергових раундів плей-оф третього за престижем єврокубка.

У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування наступних етапів плей-оф Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/24, за підсумками якого визначилися пари у рамках чвертьфіналу турніру.

Таким чином, жереб сформував нам наступні пари суперників в 1/4 фіналу Ліги конференцій:

Брюгге (Бельгія) - ПАОК (Греція)

Олімпіакос (Греція) - Фенербахче (Туреччина)

Астон Вілла (Англія) - Лілль (Франція)

Вікторія Пльзень (Чехія) - Фіорентина (Італія)

Крім того, ми дізналися потенційні пари суперників в 1/2 фіналу Ліги конференцій:

Астон Вілла (Англія) / Лілль (Франція) - Олімпіакос (Греція) / Фенербахче (Туреччина)

Вікторія Пльзень (Чехія) / Фіорентина (Італія) - Брюгге (Бельгія) / ПАОК (Греція)

Нагадаємо, що перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги конференцій будуть зіграні 11 квітня, а матчі-відповіді — 18 квітня 2024 року.