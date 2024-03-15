Відбулося жеребкування чергових раундів плей-оф третього за престижем єврокубка.
Фото: УЄФА
15 березня 2024, 15:15
У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування наступних етапів плей-оф Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/24, за підсумками якого визначилися пари у рамках чвертьфіналу турніру.
Таким чином, жереб сформував нам наступні пари суперників в 1/4 фіналу Ліги конференцій:
Брюгге (Бельгія) - ПАОК (Греція)
Олімпіакос (Греція) - Фенербахче (Туреччина)
Астон Вілла (Англія) - Лілль (Франція)
Вікторія Пльзень (Чехія) - Фіорентина (Італія)
Крім того, ми дізналися потенційні пари суперників в 1/2 фіналу Ліги конференцій:
Астон Вілла (Англія) / Лілль (Франція) - Олімпіакос (Греція) / Фенербахче (Туреччина)
Вікторія Пльзень (Чехія) / Фіорентина (Італія) - Брюгге (Бельгія) / ПАОК (Греція)
Нагадаємо, що перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги конференцій будуть зіграні 11 квітня, а матчі-відповіді — 18 квітня 2024 року.