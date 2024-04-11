Ліга конференцій

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-оф наймолодшого клубного турніру УЄФА.

У рамках перших матчів чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА-2023/24 у четвер, 11 квітня, відбудуться чотири поєдинки.

Олімпіакос — Фенербахче

11 квітня, 19:45, стадіон Караїскакіс, Пірей. Арбітр зустрічі — Сандро Шерер

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Олімпіакос повертається на континентальну арену, націлившись на півфінал Ліги Конференцій. Після переконливих перемог над Арісом та Ламією в грецькій Суперлізі, останню з яких він розгромив з рахунком 5:1 у неділю , пірейці намагатимуться використати домашню перевагу в четвер.

На їхньому шляху стоятиме Фенербахче, що прагне продовжити своє тривале перебування в цьогорічній Лізі конференцій, зігравши 14 матчів у боротьбі за вихід до чвертьфіналу, спочатку пройшовши кілька кваліфікаційних раундів, де їм вдалося випередити на шляху до групового етапу кишинівський Зімбру, Марібор і Твенте.

Фенербахче спробує скористатися своєю вражаючою європейською кампанією, щоб вийти вперед у чвертьфінальному виїзному поєдинку у четвер.

прогноз 1:1

Вікторія Пльзень — Фіорентина

11 квітня, 19:45, стадіон Дусан Арена, Пльзень. Арбітр зустрічі — Орел Грінфелд

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Чеська команда не зазнала жодної поразки у цьогорічному змаганні після восьми матчів у ньому — 14 поєдинків, якщо враховувати три кваліфікаційні — і була єдиним колективом, що завершив груповий етап з максимальним показником після шести ігор.

Їхньому успіху сприяла відмінна гра в обороні, завдяки якій підопічні Коубека не дозволили суперникам забити в 11 з 14 матчів. Лише Астана змогла забити у ворота Вікторії, починаючи з групового етапу.

Італійці лише одного разу не змогли забити в Європі в цьому сезоні, коли зазнали поразки 1:0 від віденського Рапіда в першому матчі раунду плей-оф за вихід до групового етапу. Перемога 2:0 у матчі-відповіді означала, що це була лише невелика перешкода для "Віоли".

Оскільки Фіорентина навряд чи потрапить до єврокубків наступного сезону — вона посідає 10-те місце в Серії А, відстаючи від Аталанти на сім очок — їй, можливо, доведеться виграти Кубок Італії або тріумфально виступити у ЛК, щоб грати в єврокубках і надалі.

прогноз 1:2

Брюгге — ПАОК

11 квітня, 22:00, стадіон Ян Брейдел, Брюгге. Арбітр зустрічі — Даніель Зіберт

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Після прикрої поразки з рахунком 2:1 від середняка турнірної таблиці Сент-Трюйдена в бельгійській Про-Лізі 17 березня, 48-річний Дейла був замінений на тренерському містку тимчасовим наставником Нікі Хаєном, який намагатиметься привести Брюгге до першого в його історії європейського трофею.

Бразильська зірка Тьяго Родрігес, який веде Брюгге вперед у Лізі Конференцій цього сезону, чотири рази відзначився у семи матчах змагань, і 22-річний футболіст буде впевнений, що в четвер ввечері він поповнить свій рахунок.

ПАОК набрав пристойні сім очок у трьох останніх матчах (Панатінаїкос, Ламія, АЕК) чемпіонської групи грецької Суперліги.

Востаннє Брюгге та ПАОК зустрічалися під час групового етапу Ліги Європи-2010/11, коли обидва матчі між командами завершилися внічию 1:1.

прогноз 1:0

Астон Вілла — Лілль

11 квітня, 22:00, Вілла Парк, Бірмінгем. Арбітр зустрічі — Еспен Ескос

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Повернувшись до Європи після 13-річної відсутності, Астон Вілла пройшла довгий шлях з моменту своєї першої поразки (3:2) на груповому етапі ЛК у вересні, коли зустрілася з варшавською Легією Польщі.

Бірмінгемський клуб став переможцем групи E, а зараз знаходиться всього за два раунди до фіналу, що відбудеться вже наступного місяця. У колективу Унаї Емері сім матчів без поразок у Лізі Конференцій, п'ять з яких вони виграли.

Враховуючи кваліфікаційні раунди, вони виграли всі свої домашні матчі Ліги Конференцій цього сезону, і в разі перемоги над Ліллем, команда Прем'єр-ліги вперше в історії здобуде шість поспіль європейських перемог на "Вілла Парк".

Завдяки прогресивному стилю гри під керівництвом Паулу Фонсеки, "les Dogues" вразили у французькому вищому дивізіоні, і лише нездатність перетворити нічиї на перемоги завадила їм очолити рейтинг "найкращих серед решти", поступившись Парі Сен-Жермен.

Тим часом, вони в середньому найбільше володіли м'ячем (65%), мали найбільше успішних передач на половині поля суперника та найбільше завершених передач в останній третині поля серед усіх команд Ліги Конференцій цього сезону.