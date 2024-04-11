Ліга конференцій

Завершився другий поєдинок чвертьфіналу Ліги конференцій.

У рамках чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА-2023/24 грецький Олімпіакос приймав турецький Фенербахче на Георгіос Караїскакіс Стедіум у Піреї.

Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки голу Фортуніса. У середині першого тайму Йоветич подвоїв перевагу своєї команди. По перерві Шикінью довів рахунок до розгромного. Проте, гості не здалися і зуміли відіграти два м'ячі — спочатку Тадич реалізував пенальті, після чого Кахведжі з гри скоротив відставання до мінімального. Матч-відповідь відбудеться у четвер, 18 квітня.

Олімпіакос — Фенербахче 3:2

Голи: Фортуніс, 8, Йоветич, 32, Шикінью, 57 — Тадич, 68 (пен.), Кахведжі, 74

Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Рецос, Карму, Ортега — Гецце, Шикінью (Іборра, 84) — Фортуніс, Йоветич (Орта, 82), Масурас (Кіні, 87) — Ель-Каабі (Ель-Арабі, 87)

Фенербахче: Лівакович — Осаї-Семюел, Сьоюнджю, Бекао (Бонуччі, 84), Остервольде (Кадіоглу, 45) — Зайц (Фред, 62), Крунич (Юксек, 62), Шиманські — Кахведжі, Джеко, Тадич

Попередження: Рецос, Масурас — Кахведжі, Фред