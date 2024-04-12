Бельгійський клуб обіграв грецький.
Брюгге - ПАОК, Getty Images
12 квітня 2024, 00:13
У рамках першого матчу чвертьфіналу Ліги Конференцій Брюгге на своєму полі приймав ПАОК. Господарі зуміли здолати гостей із мінімальним рахунком.
Зазначимо, що матч-відповідь у Греції відбудеться 18 квітня о 22:00.
Брюгге - ПАОК 1:0
Гол: Ветлесен, 7
Брюгге: Джакерс — Спілерс (Ордоньєс, 55), Мехеле, Де Кейпер — Саббе, Оньєдіка, Ванакен, Ветлесен (Баланта, 73), Скорас — Тьяго, Ютгла (Нуса, 73)
ПАОК: Котарські — Виейринья (Хонні, 81), Кендзьора, Кулєракіс, Баба — Оздоев (Шваб, 73), Мейте — Живкович, Константеліас (Десподов, 62), Тайсон — Саматта (Брэндон, 73)
Попередження: Тьяго, Кейпер, Мехеле, Скорас — Саматта, Брэндон.