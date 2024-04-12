Дві результативні дії грека допомогли Олімпіакосу здолати Фенербахче.
Брайт Осаї-Семюел і Константінос Фортуніс, Getty Images
12 квітня 2024, 18:43
Атакуючий півзахисник Олімпіакоса Константінос Фортуніс став найкращим гравцем тижня у Лізі конференцій, передає офіційний сайт УЄФА.
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У першому чвертьфінальному поєдинку з Фенербахче 31-річний грек відзначився голом та асистом. Обидві результативні дії капітан Олімпіакоса записав на свій рахунок у першому таймі.
У голосуванні Фортуніс обійшов півзахисників Астон Вілли Джона Макгінна і Брюгге Ганса Ванакена, а також захисника Фіорентини Лукаса Мартінеса Кварту.
Протягом поточного сезону плеймейкер взяв участь у 41 матчі пірейців у всіх турнірах, відзначившись 11 голами і 18 асистами.