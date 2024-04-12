Ліга конференцій

Дві результативні дії грека допомогли Олімпіакосу здолати Фенербахче.

Атакуючий півзахисник Олімпіакоса Константінос Фортуніс став найкращим гравцем тижня у Лізі конференцій, передає офіційний сайт УЄФА.

Олімпіакос — Фенербахче 3:2 Відео голів та огляд матчу 11.04.2024

У першому чвертьфінальному поєдинку з Фенербахче 31-річний грек відзначився голом та асистом. Обидві результативні дії капітан Олімпіакоса записав на свій рахунок у першому таймі.

У голосуванні Фортуніс обійшов півзахисників Астон Вілли Джона Макгінна і Брюгге Ганса Ванакена, а також захисника Фіорентини Лукаса Мартінеса Кварту.

Протягом поточного сезону плеймейкер взяв участь у 41 матчі пірейців у всіх турнірах, відзначившись 11 голами і 18 асистами.