Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 11 квітня 2024 року.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА-2023/24 Олімпіакос приймав Фенербахче і здолав його у результативному поєдинку.

Господарі поля мали перевагу у три м'ячі, але не зуміли втримати її. Гості відповіли на їхні результативні удари двома своїми, у підсумку поступившись лише з мінімальним рахунком. Матч-відповідь відбудеться 18 квітня.

До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу Олімпіакос — Фенербахче в 1/4 фіналу Ліги конференцій-2023/24:

Олімпіакос — Фенербахче 3:2

Голи: Фортуніс, 8, Йоветич, 32, Шикінью, 57 — Тадич, 68 (пен.), Кахведжі, 74

Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Рецос, Карму, Ортега — Гецце, Шикінью (Іборра, 84) — Фортуніс, Йоветич (Орта, 82), Масурас (Кіні, 87) — Ель-Каабі (Ель-Арабі, 87)

Фенербахче: Лівакович — Осаї-Семюел, Сьоюнджю, Бекао (Бонуччі, 84), Остервольде (Кадіоглу, 45) — Зайц (Фред, 62), Крунич (Юксек, 62), Шиманські — Кахведжі, Джеко, Тадич

Попередження: Рецос, Масурас — Кахведжі, Фред