Ліга конференцій

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-оф наймолодшого клубного турніру УЄФА.

У рамках матчів-відповідей чвертьфіналу Ліги конференцій-2023/24 у четвер, 18 квітня, відбудуться чотири поєдинки.

Фіорентина — Вікторія Пльзень

Четвер, 18 квітня, 19:45, стадіон Артемі Франкі, Флоренція. Арбітр зустрічі — Хесус Хіль Мансано

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Можливо, Фіорентина і прагне вийти до фіналу Ліги Конференцій цього сезону, маючи намір виправити помилки попередньої кампанії, але після нещодавніх проблем в атакувальній третині, вона повинна знову свою найкращу гру у атаці.

Однак нездатність забити більше одного гола за місяць у всіх змаганнях — після нічиєї 2:2 з Ромою 10 березня — може згубно позначитися на команді з Серії А.

З того часу відбулося шість матчів, в яких "джаллороссі" забили по одному голу у ворота Маккабі з Хайфи (1:1), Мілана (поразка 2:1) та Дженоа (1:1) у понеділок, а також забити у ворота Ювентуса (1:0) та Роми (1:2) минулого четверга. Єдиним тріумфом Фіорентини була перемога в першому матчі півфіналу Кубка Італії проти "Аталанти" з рахунком 1:0 3 квітня, що підкреслює останні проблеми.

Пльзень прагне покінчити з мрією Фіорентини потрапити до фіналу цього сезону, а підопічні Мирослава Коубека прагнуть максимально використати свою оборону.

Чеська команда рідко пропускає, про що свідчить той факт, що підопічні Коубека пропустили перший гол лише одного разу, починаючи з кваліфікаційного раунду і закінчуючи самим змаганням — у жовтневому матчі проти Астани з рахунком 2:1.

Очні зустрічі

Поточна форма

прогноз 1:0

Лілль — Астон Вілла

Четвер, 18 квітня, 19:45, стадіон П'єр Моруа, Вільньов-д'Аск. Арбітр зустрічі — Іван Кружляк

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Астон Вілла матиме невелику перевагу у другому матчі чвертьфіналу Ліги конференцій УЄФА проти Лілля на стадіоні Стад П'єр-Моруа після напруженої перемоги 2:1 у першому матчі в Бірмінгемі, що відбувся минулого тижня.

Підопічні Унаї Емері кинули виклик букмекерам у Прем'єр-лізі, продовжуючи рішуче боротися за місце в Лізі чемпіонів. Вражаюча недільна перемога 2:0 над Арсеналом, який претендує на чемпіонський титул, дозволила їм відірватися від Тоттенгема, що посідає четверте місце, на три очки.

Астон Вілла була фаворитом європейського турніру третього рівня практично з того моменту, як вона вступила в боротьбу, розгромивши Гіберніан з рахунком 8:0 у раунді плей-оф. Однак на "вілланів" чекає складний матч у Франції проти Лілля.

Лілль, який наразі посідає четверте місце в Лізі 1 з 49 очками, насолоджуються чудовим сезоном під керівництвом Паулу Фонсеки. Господарі поля ведуть напружену боротьбу за потрапляння до трійки лідерів, що забезпечить їм бажану путівку до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА наступного сезону.

Очні зустрічі

Поточна форма

прогноз 1:1

Фенербахче — Олімпіакос

Четвер, 18 квітня, 22:00, стадіон Шюкрю Сараджоглу, Стамбул. Арбітр зустрічі — Тобіас Штілер

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Навіть набравши одну з найкращих домашніх форм за останній час, Фенербахче стикається з перспективою завершити сезон без жодних нагород, якщо тільки удача не посміхнеться їм.

Команда Ісмаїла Картала відстає від лідера Суперліги Галатасарая на два очки, незважаючи на те, що набрала 85 очок у 32 матчах, і боротьба за чемпіонство може залежати від їхньої очної зустрічі в передостанньому турі, де господарем буде Галатасарай.

Наразі Картал зосередиться на спробі продовжити свій шлях у Лізі конференцій, особливо з огляду на стійкість, продемонстровану на стадіоні "Караїскакіс" минулого тижня.

Фенербахче програвав 3:0 на 57-й хвилині, зіткнувшись з реальною перспективою того, що другий матч буде майже формальним, але вже через 17 хвилин він відіграв один м'яч. У підсумку рахунок став 3:2 на користь Олімпіакосу.

Неймовірно, але Фенербахче програв чотири з останніх шести єврокубкових матчів цього сезону.

З іншого боку, Олімпіакос вирушає на гру, знаючи, що вийде до першого в своїй історії півфіналу єврокубків УЄФА.

Олімпіакос потрапив у цей турнір, посівши третє місце після Вест Гем і Фрайбурга.

Чотири перемоги та 12 голів у п'яти матчах, проведених з лютого, команда Хосе Луїса Менділібара здобула на виїзді з рахунком 1:0 та 6:1 над Ференцварошем та Маккабі з Тель-Авіва відповідно.

На внутрішній арені їхні успіхи не такі вражаючі: команда Менділібара відстає від лідерів, які посідають четверту позицію, на шість очок, хоча й має гру в запасі.

Очні зустрічі

Поточна форма

прогноз 2:0

ПАОК — Брюгге

Четвер, 18 квітня, 22:00, стадіон Тумба, Салоніки. Арбітр зустрічі — Давіде Масса

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Брюгге перебуває в Греції, де зустрінеться з місцевим ПАОКом у другому матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій з грецьким гігантом ПАОКом. Бельгійці ведуть у рахунку 1:0 завдяки голу Хуго Ветлесена. Вони сподіватимуться зберегти цю перевагу та вийти до півфіналу.

Клуб перебуває в хорошій формі під керівництвом головного тренера Нікі Хаєна. Вони не знають поразок відтоді, як Хаєн змінив Ронні Дейлу, зігравши внічию з Серкль Брюгге та здобувши перемоги над Андерлехтом, ПАОКом та Антверпеном.

Півзахисник Рафаель Оньєдіка був рушійною силою нещодавнього успіху, забиваючи голи та забезпечуючи вражаючу присутність у центрі півзахисту. У поєдинку не зіграє Сімон Міньоле, а також Андреас Сков Ольсен та Капсер Нільсен.

ПАОК не грав після поразки від бельгійського Брюгге. Наразі команда посідає третє місце у грецькій Суперлізі, лише на два очки відстаючи від лідера АЕКа та на очко від Панатінаїкоса, який посідає друге місце.

Очні зустрічі

Поточна форма