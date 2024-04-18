У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій Брюгге вирушив на виїзд до ПАОКа. 
Гості здолали господарів, відправивши в їхні ворота два голи і вийшли до півфіналу. 
Нагадаємо, що перший матч завершився перемогою Брюгге — 1:0. 

ПАОК — Брюгге 0:2
Голи: Ютгла, 33, Скорас, 45+4

ПАОК: Котарські — Хонні, Кендзьора, Кулєракіс, Баба — Шваб, Мейте (Оздоев, 56) — Десподов (Константеліас, 71), Мург (Живкович, 46), Тайсон — Брэндон (Саматта, 46)

Брюгге: Джакерс — Скорас (Талбі, 87), Саббе, Ордоньєс, Баланта, Меєр — Ветлесен (Цинкернагель, 83), Ванакен, Оньєдіка — Нуса (Одої, 76), Ютгла. 