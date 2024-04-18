Ліга конференцій

Завершився матч третього за значимістю єврокубкового турніру.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій Брюгге вирушив на виїзд до ПАОКа.

Гості здолали господарів, відправивши в їхні ворота два голи і вийшли до півфіналу.

Нагадаємо, що перший матч завершився перемогою Брюгге — 1:0.