Завершився матч третього за значимістю єврокубкового турніру.
ПАОК — Брюгге, Getty Images
18 квітня 2024, 23:58
У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій Брюгге вирушив на виїзд до ПАОКа.
Гості здолали господарів, відправивши в їхні ворота два голи і вийшли до півфіналу.
Нагадаємо, що перший матч завершився перемогою Брюгге — 1:0.
ПАОК — Брюгге 0:2
Голи: Ютгла, 33, Скорас, 45+4
ПАОК: Котарські — Хонні, Кендзьора, Кулєракіс, Баба — Шваб, Мейте (Оздоев, 56) — Десподов (Константеліас, 71), Мург (Живкович, 46), Тайсон — Брэндон (Саматта, 46)
Брюгге: Джакерс — Скорас (Талбі, 87), Саббе, Ордоньєс, Баланта, Меєр — Ветлесен (Цинкернагель, 83), Ванакен, Оньєдіка — Нуса (Одої, 76), Ютгла.