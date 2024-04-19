У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій Фенербахче на своєму полі приймав Олімпіакос. 
Протягом 90 хвилин команди не зуміли виявити переможця, внаслідок чого гра перейшла в овертайми. 
Потім настала черга серії післяматчевих пенальті, де сильнішим виявився грецький колектив. Таким чином, Олімпіакос вийшов у півфінал. 
Нагадаємо, що перша гра завершилась на користь Олімпіакосу — 3:2. 
Фенербахче — Олімпіакос 1:0 (пен. 2:3)

Гол: Кахведжі, 12

Фенербахче: Лівакович — Осаї-Семюел, Джику, Бекао (Сьоюнджю, 100), Кадіоглу — Шиманські (Крунич, 106), Юксек (Бонуччі, 120), Родрігес (Зайц, 86) — Кахведжі (Юндер, 86), Джеко (Батшуаї, 74), Тадич

Олімпіакос: Цолакіс — Родине, Ндой, Карму, Ортега (Річардс, 89) — Чикинью (Орта, 109), Гецце — Поденсе (Масурас, 64), Йоветич (Іборра, 46), Фортунис (Эль Араби, 109) — -

Попередження: Шиманські — Ортега, Поденсе, Цолакіс, Ндой, Масурас, Гецце

Вилучення: Ндой, 120+4. 