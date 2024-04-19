Ліга конференцій

Іспанець вивів свою команду до півфіналу турніру.

Нападник бельгійського Брюгге Ферран Ютгла найкращий гравець тижня у Лізі конференцій. Таку інформацію надає УЄФА.

25-річний іспанський форвард оформив гольовий дубль в матчі з грецьким ПАОКом (2:0), тим самим забезпечивши своїй команді путівку до півфіналу ЛК, де бельгійців очікує важке протистояння з італійською Фіорентиною.

На нагороду також претендували воротар Олімпіакоса Костас Цолакіс (один сейв), правий латераль Астон Вілли Метті Кеш (гол та шість повернень м'яча) та капітан Фіорентини Крістіан Бірагі (гол).

Раніше стали відомі найкращі гравці тижня у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.