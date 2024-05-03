Завершився перший півфінальний матч Ліги конференцій.
Астон Вілла - Олімпіакос, Getty Images
03 травня 2024, 00:14
Олімпіакос виграв у Астон Вілли на виїзді. Команда Унаї Емері відігралася з 0:2, але далі колектив Хосе Менділібара забив ще двічі.
Хет-триком відмітився Аюб Ель-Каабі. Також Дуглас Луїз не реалізував пенальті.
Астон Вілла — Олімпіакос 2:4
Голи: Воткінс, 45, Діабі, 52 — Ель-Каабі, 16, 29, 56, пенальті, Ессе, 67
На 84 хвилині Дуглас Луїз не реалізував пенальті
Астон Вілла: Ольсен — Кеш, Лангле, Конса, Дінь — Роджерс (Дуран, 74), Макгінн, Луїз, Діабі (Іроегбунам, 84) — Воткінс, Бейлі (Дзаньоло, 85)
Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Рецос, Кармо, Ортега (Річардс, 46) — Ессе, Іборра, Шикінью — Поденсе (Орта, 70), Фортуніс — Ель-Каабі
Попередження: Діабі — Родіней