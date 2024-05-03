Олімпіакос виграв у Астон Вілли на виїзді. Команда Унаї Емері відігралася з 0:2, але далі колектив Хосе Менділібара забив ще двічі. 

Хет-триком відмітився Аюб Ель-Каабі. Також Дуглас Луїз не реалізував пенальті. 

Астон Вілла — Олімпіакос 2:4 

Голи: Воткінс, 45, Діабі, 52 — Ель-Каабі, 16, 29, 56, пенальті, Ессе, 67 

На 84 хвилині Дуглас Луїз не реалізував пенальті 

Астон Вілла: Ольсен — Кеш, Лангле, Конса, Дінь — Роджерс (Дуран, 74), Макгінн, Луїз, Діабі (Іроегбунам, 84) — Воткінс, Бейлі (Дзаньоло, 85) 

Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Рецос, Кармо, Ортега (Річардс, 46) — Ессе, Іборра, Шикінью — Поденсе (Орта, 70), Фортуніс — Ель-Каабі 

Попередження: Діабі — Родіней 