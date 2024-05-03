Ліга конференцій

Коментар від форварда Фіорентини стосовно матчів у Лізі конференцій.

Андреа Белотті розповів щодо очікувань від матчу-відповіді півфіналу Ліги конференцій з Брюгге.

"Брюгге — хороша команда, яка грає у класний футбол, тому ми раді позитивному результату. Розуміємо, що у матчі-відповіді буде непросто", — цитує Андреа офіційний сайт УЄФА.

"На жаль, ми пропустили другий гол одразу після того, як вони залишились удесятьох, що було досить неприємно, бо до цього ми контролювали ситуацію. Однак після цього ми змогли зберегти самовладання та здобути перемогу у доданий час".

У першому матчі півфіналу турніру Фіорентина виграла у Брюгге з рахунком 3:2, а Белотті відмітився голом.