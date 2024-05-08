Ліга конференцій

Коментар від наставника стосовно матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій.

Головний тренер Брюгге Ніккі Гаєн розповів щодо матчу з Фіорентиною.

"Ми знаємо сильні та слабкі сторони Фіорентини і добре підготувалися. Гравці знають, що треба робити. Фіорентина любить володіти м’ячем і грає в атакувальний футбол", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

"Вони часто йдуть уперед, тому для них дуже важливі форварди.

На нас чекає чудовий матч, це чудова нагода для мене і для всієї нашої команди. Я готуюся до нього як до звичайного матчу, але ми, безперечно, будемо повністю зосереджені. Ми голодні.

Це дуже важливий матч, матч за місце бельгійського футболу в Європі. Знаємо, що нам усім треба постаратися і для наших вболівальників".

У першому матчі півфіналу Ліги конференцій Брюгге програв Фіорентині з рахунком 2:3 на виїзді.