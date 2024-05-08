Головний тренер Брюгге Ніккі Гаєн розповів щодо матчу з Фіорентиною. 

"Ми знаємо сильні та слабкі сторони Фіорентини і добре підготувалися. Гравці знають, що треба робити. Фіорентина любить володіти м’ячем і грає в атакувальний футбол", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА. 

"Вони часто йдуть уперед, тому для них дуже важливі форварди. 

На нас чекає чудовий матч, це чудова нагода для мене і для всієї нашої команди. Я готуюся до нього як до звичайного матчу, але ми, безперечно, будемо повністю зосереджені. Ми голодні.

Це дуже важливий матч, матч за місце бельгійського футболу в Європі. Знаємо, що нам усім треба постаратися і для наших вболівальників". 

У першому матчі півфіналу Ліги конференцій Брюгге програв Фіорентині з рахунком 2:3 на виїзді. 