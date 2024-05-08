Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді півфіналу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють бельгійський Брюгге та флорентійська Фіорентина.

Бельгійський Брюгге та італійська Фіорентина зіграють поміж собою матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій УЄФА на полі стадіону Ян Брейдель та тлі перемоги гостей у першій грі (3:2).

Нікі Гаєн, у порівнянні з тією грою, вирішив використати з перших хвилин Міньйоле в рамці воріт, тоді як Одой та Ордоньєс гратимуть у трійці центральних захисників, а Ветлесен та Де Кейпер долучаться до центральної вісі.

Вінченцо Італьяно, у свою чергу, залучив до стартового складу Кварту в центрі оборони, тоді як Мандрагора гратиме в центральному трикутнику, а Куаме розташується ліворуч в атаці.

Брюгге: Міньйоле — Одой, Мехеле, Ордоньєс — Саббе, Ветлесен, Ванакен, Де Кейпер — Скорас, Тьяго, Ютгла.

Запасні: Берсік, Джакерс, Нільсен, Нуса, Баланта, Спілерс, Хомма, Сейс, Тальбі, Цинкернагель.



Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович, Кварта, Бірагі — Бельтран, Артур, Мандрагора — Гонсалес, Белотті, Куаме.

Запасні: Крістенсен, Лопес, Іконе, Раньєрі, Нзола, Інфантіно, Фараоні, Дункан, Кайоде, Комуццо, Парізі, Барак.



Гра Брюгге — Фіорентина почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.