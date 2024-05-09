У рамках півфінального матчу-відповіді Ліги конференцій УЄФА на нас чекає протистояння між пірейським Олімпіакосом та бірмінгемською Астон Віллою, яке пройде на грецькому стадіоні Георгіос Караїскакіс та визначить суперника для Фіорентини у заключному раунді турніру.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

ЧЕТВЕР, 2 ТРАВНЯ, 22:00. ГЕОРГІОС КАРАЇСКАКІС, ПІРЕЙ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 4:2

Олімпіакос тижнем раніше зміг створити по-справжньому головну сенсацію всього четверга, коли разом зі своїми вболівальниками вирушив до Бірмінгему в гості до Астон Вілли, яка є одним із лідерів турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги і чи не головним фаворитом на тріумф у Лізі конференцій у цілому. Тоді, у неймовірно результативному матчі, грецький клуб зміг здобути вельми несподівану перемогу з рахунком 4:2, кардинально змінивши усі розклади на свою користь напередодні матчу-відповіді, за якими саме Олімпіакос розцінюється в якості найбільш вірогідного суперника для Фіорентини у фіналі третього за престижем єврокубка, що пройде саме у Греції, в Афінах.



Мотивація Олімпіакосу зіграти в єврокубковому фіналі у своїй країні зрозуміла і очевидна, особливо на тлі того, що у внутрішньому чемпіонаті не все так райдужно — лише четверте місце з мінімальним відставанням від єврокубкової зони та відставанням у п'ять очок від лідерства за три тури до завершення . Але хто як не Хосе Луїс Менділібар чудово знає, як рятувати сезон за наявності посередньої ситуації в чемпіонаті, але великого сенсаційного успіху в рамках єврокубків. Саме під його керівництвом у минулій кампанії кризова Севілья, яку він очолив посеред сезону, виграла Лігу Європи тоді, коли на неї ніхто не ставив. Менділібар прийшов до Олімпіакоса приблизно в той же період часу, але вже цього року, і зараз він збирається залишити без єврокубкового фіналу четверту команду АПЛ. Рік тому, щоправда, у чвертьфіналі ЛЄ, його Севілья вибила Манчестер Юнайтед.

Майбутня участь Астон Вілли в афінському фіналі Ліги конференцій практично не піддавалася сумнівам. По-перше, Унаї Емері, напевно, краще за інших головних тренерів у футболі знає, як вигравати другорядні єврокубки. По-друге, провальний заключний відрізок сезону АПЛ від головного конкурента в особі лондонського Тоттенгема майже не ставить під сумніви майбутній підсумковий фініш бірмінгемців у топ-4 турнірній таблиці та участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів, але суто математичні мінімальні шанси у "шпор" все ще залишаються.