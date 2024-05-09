Football.ua представляє прев'ю матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій, який пройде 9 травня та розпочнеться о 22:00.
Астон Вілла - Олімпіакос, Ліга конференцій
09 травня 2024, 07:30
У рамках півфінального матчу-відповіді Ліги конференцій УЄФА на нас чекає протистояння між пірейським Олімпіакосом та бірмінгемською Астон Віллою, яке пройде на грецькому стадіоні Георгіос Караїскакіс та визначить суперника для Фіорентини у заключному раунді турніру.
[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА
ЧЕТВЕР, 2 ТРАВНЯ, 22:00. ГЕОРГІОС КАРАЇСКАКІС, ПІРЕЙ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 4:2
Олімпіакос тижнем раніше зміг створити по-справжньому головну сенсацію всього четверга, коли разом зі своїми вболівальниками вирушив до Бірмінгему в гості до Астон Вілли, яка є одним із лідерів турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги і чи не головним фаворитом на тріумф у Лізі конференцій у цілому. Тоді, у неймовірно результативному матчі, грецький клуб зміг здобути вельми несподівану перемогу з рахунком 4:2, кардинально змінивши усі розклади на свою користь напередодні матчу-відповіді, за якими саме Олімпіакос розцінюється в якості найбільш вірогідного суперника для Фіорентини у фіналі третього за престижем єврокубка, що пройде саме у Греції, в Афінах.
Мотивація Олімпіакосу зіграти в єврокубковому фіналі у своїй країні зрозуміла і очевидна, особливо на тлі того, що у внутрішньому чемпіонаті не все так райдужно — лише четверте місце з мінімальним відставанням від єврокубкової зони та відставанням у п'ять очок від лідерства за три тури до завершення . Але хто як не Хосе Луїс Менділібар чудово знає, як рятувати сезон за наявності посередньої ситуації в чемпіонаті, але великого сенсаційного успіху в рамках єврокубків. Саме під його керівництвом у минулій кампанії кризова Севілья, яку він очолив посеред сезону, виграла Лігу Європи тоді, коли на неї ніхто не ставив. Менділібар прийшов до Олімпіакоса приблизно в той же період часу, але вже цього року, і зараз він збирається залишити без єврокубкового фіналу четверту команду АПЛ. Рік тому, щоправда, у чвертьфіналі ЛЄ, його Севілья вибила Манчестер Юнайтед.
Майбутня участь Астон Вілли в афінському фіналі Ліги конференцій практично не піддавалася сумнівам. По-перше, Унаї Емері, напевно, краще за інших головних тренерів у футболі знає, як вигравати другорядні єврокубки. По-друге, провальний заключний відрізок сезону АПЛ від головного конкурента в особі лондонського Тоттенгема майже не ставить під сумніви майбутній підсумковий фініш бірмінгемців у топ-4 турнірній таблиці та участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів, але суто математичні мінімальні шанси у "шпор" все ще залишаються.
Але єврокубки — це завжди купа сюрпризів. Цей сезон в Європі в англійських клубів і без того провальний, так ще й Астон Вілла в статусі головного фаворита на виграш трофею ЛК взяла та загубила багато відсотків цих шансів пройти до фіналу у себе ж вдома... Безсумнівно, відіграти два м'ячі відставання — це завдання, що цілком можливо реалізувати, адже в єврокубковій історії і не такі гандикапи відігравалися. Але дивлячись на останню "беззубу" та програну гру "левів" проти Брайтона з рахунком 0:1 у рамках Прем'єр-ліги, протягом якої гравці Астон Вілли завдали всього двох ударів у бік воріт суперника, з'являються дилема... Тут або підопічні Унаї Емері фізично вже " закінчилися" остаточно та безповоротно. Або другий варіант: такий "прісний" виступ бірмінгемців пов'язаний тільки з тим, що ціллю було збереження кондицій на той матч, про який вони справді були усіма думками — той, що відбудеться у Греції.
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Унаї Емері. Так, на перемогу Астон Вілли в основний час пропонується коефіцієнт 1,99, тоді як потенційний успіх Олімпіакоса оцінюється показником 3,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,95. У той же час, шанси бірмінгемців на прохід до фінальної стадії оцінюються в 4,45, тоді як грецького гранда — у 1,22.
ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ
Хосе Луїс Менділібар, головний тренер Олімпіакоса: "Чи найбільший це матч сезону? Сподіваюся, що ні. Сподіваюся, буде ще один. Ми повинні бути зосередженими, бо ситуація не сильно змінилася з першого матчу. Ви проходите раунд плей-оф за підсумками двох матчів. Астон Вілла зробить усе, щоб вийти у фінал, як і ми. Треба вірити в себе, бо коли в тобі є віра, то все може піти набагато краще".
Унаї Емері, головний тренер Астон Вілли: Ми спробуємо здійснити камбек, але вони є фаворитами. У гостьовому матчі ми збираємося показати дещо інше. Що нам потрібно покращити? Усе. Ми пропустили чотири голи, дуже багато втрачали м'яч. Були надзвичайно мотивовані та схвильовані. Це дуже хороший момент зіграти у півфіналі, і ми програли перший матч. Проте у нас ще є друга можливість все змінити".
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Рецос, Нтой, Ортега — Чікіньо, Ессе, Ібора — Масурас, Поденсе, Ель-Каабі
Астон Вілла: Ольсен — Конса, Дієго Карлос, Пау Торрес, Дінь — Кеш, Макгінн, Дуглас Луїс, Бейлі — Дуран, Воткінс
Не зіграють: Лейднер, Йоветич — Буендія, Камара, Мінгз, Ремзі, Роджерс
Під питанням: Ортега — Дзаньоло, Емі Мартінес, Тілеманс
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
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прогноз 2:3
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