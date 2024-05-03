Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 2 травня 2024 року.

У першому півфінальному матчі Ліги конференцій УЄФА бірмінгемська Астон Вілла на власному полі сенсаційно поступилася пірейському Олімпіакосу.

І хоч команда Унаї Емері змогла відзначитися двома голами, проте цього виявилося недостатньо проти суперника з Греції, у складі якого героєм став Ель-Каабі, який записав на свій рахунок хет-трик та допоміг Олімпіакому здобути перемогу з рахунком 4:2.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Астон Вілла — Олімпіакос в 1/2 фіналу Ліги конференцій-2023/24:

Астон Вілла — Олімпіакос 2:4

Голи: Воткінс, 45, Діабі, 52 — Ель-Каабі, 16, 29, 56, пенальті, Ессе, 67

На 84 хвилині Дуглас Луїз не реалізував пенальті

Астон Вілла: Ольсен — Кеш, Лангле, Конса, Дінь — Роджерс (Дуран, 74), Макгінн, Луїз, Діабі (Іроегбунам, 84) — Воткінс, Бейлі (Дзаньоло, 85)

Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Рецос, Кармо, Ортега (Річардс, 46) — Ессе, Іборра, Шикінью — Поденсе (Орта, 70), Фортуніс — Ель-Каабі

Попередження: Діабі — Родіней