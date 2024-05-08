Ліга конференцій

"Фіалки" зіграють в фіналі ЛК з переможцем пари Олімпіакос — Астон Вілла.

У рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги конференцій Фіорентина змогла врятуватися від поразки проти Брюгге, завдяки чому здобула путівку до заключного раунду третього за престижем єврокубка.

Зазначимо, що на шляху до фіналу ЛК "фіалки" не зазнали жодної поразки в рамках цього турніру, включно з кваліфікаційним раундом, груповим етапом та плей-оф.

Гравці Фіорентини у 12 поєдинках Ліги конференцій здобули 6 перемог та 6 разів зіграли внічию. Їхніми суперниками протягом цієї єврокубкової кампанії були Рапід Відень, Генк, Ференцварош, Чукарічкі, Маккабі Хайфа, Вікторія Пльзень та Брюгге.

Усі результати Фіорентини у Лізі конференцій-2023/24:

Відео голів та огляд матчу Брюгге — Фіорентина ви можете на Football.ua.