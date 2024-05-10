Визначився другий учасник вирішального поєдинку турніру.
Олімпіакос - Астон Вілла, Getty Images
10 травня 2024, 00:01
У рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА-2023/24 Олімпіакос приймав Астон Віллу.
Дубль марокканського нападника Ель-Каабі забезпечив вихід господарів поля до фіналу турніру. Там греки зустрінуться з Фіорентиною. Вирішальний матч відбудеться у середу, 29 травня.
Олімпіакос — Астон Вілла 2:0 (6:2 за сумою двох матчів)
Голи: Ель-Каабі, 10, 81
Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Рецос, Карму, Кіні (Апостолопулос, 77) — Ессе, Іборра (Орта, 74), Чікінью — Поденсе (Масурас, 63), Ель-Каабі, Фортуніс
Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Кеслер, 86), Торрес, Конса, Д. Карлос (Айрогбунам, 66), Дінь (Манро, 86) — Діабі (Дуран, 58), Макгінн, Д. Луїс, Бейлі (Келліман, 86) — Воткінс
Попередження: Родіней, Поденсе, Кіні — Д. Луїс, Айрогбунам, Дуран