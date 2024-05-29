Ліга конференцій

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю фінального матчу Ліги конференцій-2023/24, який пройде 29 травня і розпочнеться о 22:00.

У рамках фінального матчу Ліги конференцій-2023/24 на нас чекає протистояння між пірейським Олімпіакосом та флорентійською Фіорентиною, яке пройде на стадіоні Ая-Софія в Афінах (Греція).

СЕРЕДА, 29 ТРАВНЯ, 22:00. АЯ-СОФІЯ, АФІНИ (ГРЕЦІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АРТУР СОАРЕШ ДІАШ (ПОРТУГАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Олімпіакос став справжньою сенсацією поточного розіграшу Ліги конференцій, вийшовши до свого першого в історії фіналу європейського турніру. Більше того, до фіналу, який пройде в столиці власної країни грецького клубу – лише за десяток кілометрів від рідного Пірея. Очевидно, що нестачі в підтримці вболівальників у підопічних Хосе Луїса Менділібара точно не буде — раніше вони залишили не при справах Ференцварош, Маккабі Тель-Авів, Фенербахче і Астон Віллу, яка, до слова, вважалася чи не головним фаворитом турніру, а тепер пірейці можуть створити справжню історію в вельми неоднозначному для себе сезоні.

І справді, здавалося б, дуже важко вважати успішним той сезон, за підсумками якого ти вдруге поспіль фінішуєш третім у чемпіонаті Греції після трьох поспіль чемпіонських титулів, при цьому тричі протягом кампанії змінивши головного тренера. Але якщо єврокубковий фінал — щось нове для Олімпіакоса, то Менділібар братиме участь у такому вже другий сезон поспіль, адже минулого року він привів кризову Севілью до її чергового тріумфу в Лізі Європи. Що ж, іспанський фахівець знову показав себе з кращого боку як так званий "кризовий менеджер" із прагматичним футболом із ефективними контратаками: у минулорічну Севілью він прийшов у березні 2023, а тепер має реальні шанси закріпити свою спадщину тріумфом на чолі кризового до недавнього часу Олімпіакоса, який він очолив у лютому 2024 року.

Компанія GGBET пропонує на цей матч наступні коефіцієнти: перемога Фіорентини — 2.3, нічия — 3.18, успіх Олімпіакоса — 3.02. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. У Менділібара та його майбутнього суперника з Італії є одна спільна риса — для Фіорентини на чолі з Вінченцо Італьяно це також буде другий єврокубковий фінал поспіль, причому рік тому "фіалки" вже були за крок до тріумфу саме у Лізі конференцій, але тоді у фінальному матчі перемогу здобув лондонський Вест Гем. І якщо спроба номер два знову завершиться для Фіорентини невдачею, то буде й третя спроба, адже підсумкове восьме місце у Серії А цього сезону дасть команді Італьяно право знову зіграти у третьому за значимістю єврокубку. Але, безперечно, Фіорентина протягом цієї єврокубкової кампанії встигла довести свою готовність зробити крок уперед, адже на шляху до афінського фіналу Ліги конференцій "фіалки" не зазнали жодної поразки в основній частині цього турніру та йдуть на успішній єврокубковій серії з 13 матчів поспіль. Тим не менш, взагалі не можна сказати, що шлях до столиці Греції був для представника Італії якимось простим, оскільки проти кожного суперника в рамках плей-оф ЛК підопічні Вінченцо Італьяно були змушені здобувати вольові перемоги завдяки пізнім голам, що сміливо можна назвати "візитною карткою" Фіорентини поточного зразка. Цікаво, що у своєму останньому матчі чемпіонату проти Кальярі (3:2), за підсумками якого "фіалки" гарантували собі участь в єврокубках наступного сезону, ми також стали свідками вольової перемоги команди Італьяно. Чи повториться схожа історія і сьогодні?

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ Хосе Луїс Менділібар, головний тренер Олімпіакоса: "Коли я прийшов в Олімпіакос, я не очікував, що ми зайдемо так далеко в єврокубках. Я збирав інформацію про команду. Однак я поступово почав вірити, що ми можемо досягти успіху як в чемпіонаті, так і в Європі. Це величезна радость пройти так далеко – для всіх нас, хто щодня старається на полі, і, перш за все, для вболівальників Олімпіакоса. Я на власні очі спостерігаю за хвилюванням і мотивацією моїх гравців. Вони не можуть дочекатися фіналу. Вони вірять у себе, викладаються на тренуваннях і всі вони відчайдушно хочуть поскоріше вийти на поле". Вінченцо Італьяно, головний тренер Фіорентини: "Олімпіакос — це сильна та агресивна команда. Якщо вони перемагають Астон Віллу як вдома, так і на виїзді, це означає, що вони мають справжню якість. Їхній центральний форвард Ель-Каабі постійно забиває, вони можуть закриватися та дуже ефективно контратакувати. Можна сказати, що ми гратимемо в їхньому місті, тож можете собі уявити, в яку атмосферу ми потрапимо. Однак це наш другий поспіль фінал Ліги конференцій. Ми хочемо максимально використати уроки, отримані з досвіду минулого сезону. Це чудова можливість привезти трофей до Флоренції".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Рецос, Давід Карму, Ортега — Чикинью, Іборра, Ессе — Поденсе, Ель-Каабі, Фортуніс Фіорентина: Терраччано — Додо, Кварта, Міленкович, Бірагі — Мандрагора, Бонавентура — Гонсалес, Бельтран, Куаме — Белотті Не зіграють: Б'янкон, Фадіга, Лейднер — Соттіл Під питанням: Ортега — ... ОЧНІ ЗУСТРІЧІ Зіграють вперше в своїй історії... ПОТОЧНА ФОРМА прогноз 2:2

ДОДАТКОВИЙ ЧАС / СЕРІЯ ПЕНАЛЬТІ: ПЕРЕМОГА ОЛІМПІАКОСА

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