Ліга конференцій

Хосе Луїс Менділібар виграв свій другий поспіль єврокубок за два роки, тоді як Вінченцо Італьяно програв другий поспіль фінал Ліги конференцій на чолі Фіорентини.

У рамках фінального матчу Ліги конференцій УЄФА Олімпіакос в овертаймах реалізував свій момент проти Фіорентини та став тріумфатором третього за престижем єврокубка під егідой УЄФА завдяки єдиному голу Аюба Ель-Каабі на 116 хвилині.

Таким чином, клуб із Пірея став першим в історії представником із Греції, якому вдалося виграти єврокубковий турнір.

Ця історична подія для грецького футболу та Олімпіакоса сталася під керівництвом Хосе Луїса Менділібара, який минулого року, також очоливши кризову Севілью у другій половині сезону, привів її до тріумфу в Лізі Європи. Таким чином, це другий виграний єврокубок поспіль для іспанського фахівця за два сезони.

Щодо Фіорентини, то підопічні Вінченцо Італьяно у другому розіграші Ліги конференцій поспіль зупинилися за крок до тріумфу, поступившись у фінальному матчі. Минулого року "фіалки" поступилися лондонському Вест Гему, а вже цього разу вони не реалізували свої моменти проти Олімпіакоса.