Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів фінального матчу Ліги конференцій, що відбувся 22 травня 2024 року.

У рамках фінального матчу Ліги конференцій -2023/24 грецький Олімпіакос у додатковий час переграв італійську Фіорентину з рахунком 1:0 та виграв перший міжнародний трофей для своєї країни.

Матч вийшов напруженим, проте непозбавленим гольових моментів, і в підсумку командам навіть довелось провести на полі додаткових пів години ігрового часу.

Але без серії пенальті — її наприкінці овертаймів унеможливив нападник грецької команди — Аюб Ель-Каабі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олімпіакос — Фіорентина в рамках фіналу Ліги конференцій-2023/24:

Олімпіакос — Фіорентина 1:0

Гол: Ель-Каабі, 116

Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Рецос, Карму, Ортега (Кіні, 91) — Ессе, Іборра — Поденсе (Масурас, 106), Чікінью (Орта, 77), Фортуніс (Йоветич, 72) — Ель-Каабі (Ель Арабі, 120+2)

Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович, Мартінес Кварта, Бірагі (Раньєрі, 106) — Мело (Джозеф Дункан, 74), Мандрагора — Гонсалес (Бельтран, 108), Бонавентура (Барак, 82), Куаме (Іконе, 82) — Белотті (Нзола, 58)

Попередження: Поденсе, Пасхалакис, Эль-Кааби — Мартінес Кварта, Бірагі.