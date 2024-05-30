Дивіться відео найкращих моментів фінального матчу Ліги конференцій, що відбувся 22 травня 2024 року.
Олімпіакос — Фіорентина, Getty Images
30 травня 2024, 08:35
У рамках фінального матчу Ліги конференцій -2023/24 грецький Олімпіакос у додатковий час переграв італійську Фіорентину з рахунком 1:0 та виграв перший міжнародний трофей для своєї країни.
Матч вийшов напруженим, проте непозбавленим гольових моментів, і в підсумку командам навіть довелось провести на полі додаткових пів години ігрового часу.
Але без серії пенальті — її наприкінці овертаймів унеможливив нападник грецької команди — Аюб Ель-Каабі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олімпіакос — Фіорентина в рамках фіналу Ліги конференцій-2023/24:
Олімпіакос — Фіорентина 1:0
Гол: Ель-Каабі, 116
Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Рецос, Карму, Ортега (Кіні, 91) — Ессе, Іборра — Поденсе (Масурас, 106), Чікінью (Орта, 77), Фортуніс (Йоветич, 72) — Ель-Каабі (Ель Арабі, 120+2)
Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович, Мартінес Кварта, Бірагі (Раньєрі, 106) — Мело (Джозеф Дункан, 74), Мандрагора — Гонсалес (Бельтран, 108), Бонавентура (Барак, 82), Куаме (Іконе, 82) — Белотті (Нзола, 58)
Попередження: Поденсе, Пасхалакис, Эль-Кааби — Мартінес Кварта, Бірагі.