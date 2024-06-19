Ліга конференцій

У третьому за престижністю єврокубку представлено одразу дві українські команди.

Сьогодні, 19 червня, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій у сезоні-2024/25.

На цій стадії турніру візьмуть участь одразу два українські клуби — Дніпро-1 та житомирське Полісся.

Команда Юрія Максимова була сіяною і розташовувалась у четвертій групі, а підопічні Імада Машура були несіяними у п'ятій групі.

За підсумками жеребкування Дніпро-1 зустрінеться з угорською Академією Пушкаша, а Полісся зіграє проти словенської Олімпії з Любляни.

Матчі цієї стадії турніру пройдуть 25 липня, а у відповідь — 1 серпня.

Раніше став відомий суперник київського Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.