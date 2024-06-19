За підсумками жеребкування було сформовано дев'ять пар.
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19 червня 2024, 14:39
Сьогодні, 19 червня, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги Європи для сезону-2024/25.
На цій стадії українських команд немає, оскільки криворізький Кривбас стартує з третього відбіркового раунду.
За підсумками жеребкування, в якому взяло участь 18 команд, було сформовано дев'ять пар.
Результати жеребкування
Група 1
Аякс (Нідерланди) — Войводина (Сербія)
Ружомберок (Словаччина)/ Тобол (Казахстан) — Трабзонспор (Туреччина)
Лапі (Косово) /Вісла Краків (Польща) — Рапід Відень (Австрія)
Кілмарнок (Шотландія) — Серкль Брюгге (Бельгія)
Мольде (Норвегія) — Сількеборг (Данія)
Група 2
Пакш (Угорщина) /Корвінул (Румунія) — Рієка (Хорватія)
Брага (Португалія) — Маккабі Петах-Тіква (Ізраїль)
Панатінаїкос (Греція) — Ботев (Болгарія) — Марібор (Словенія)
Шериф (Молдова) /Зіря (Азербайджан) — Ельфсборг (Швеція)/ Пафос (Кіпр)
Нагадаємо, матчі цієї стадії турніру пройдуть 25 липня та 1 серпня.
Також додамо, що напередодні пройшло жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де свого суперника дізналося київське Динамо.