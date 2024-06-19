Ліга Європи

За підсумками жеребкування було сформовано дев'ять пар.

Сьогодні, 19 червня, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги Європи для сезону-2024/25.

На цій стадії українських команд немає, оскільки криворізький Кривбас стартує з третього відбіркового раунду.

За підсумками жеребкування, в якому взяло участь 18 команд, було сформовано дев'ять пар.

Результати жеребкування

Група 1

Аякс (Нідерланди) — Войводина (Сербія)

Ружомберок (Словаччина)/ Тобол (Казахстан) — Трабзонспор (Туреччина)

Лапі (Косово) /Вісла Краків (Польща) — Рапід Відень (Австрія)

Кілмарнок (Шотландія) — Серкль Брюгге (Бельгія)

Мольде (Норвегія) — Сількеборг (Данія)

Група 2

Пакш (Угорщина) /Корвінул (Румунія) — Рієка (Хорватія)

Брага (Португалія) — Маккабі Петах-Тіква (Ізраїль)

Панатінаїкос (Греція) — Ботев (Болгарія) — Марібор (Словенія)

Шериф (Молдова) /Зіря (Азербайджан) — Ельфсборг (Швеція)/ Пафос (Кіпр)

Нагадаємо, матчі цієї стадії турніру пройдуть 25 липня та 1 серпня.

Також додамо, що напередодні пройшло жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де свого суперника дізналося київське Динамо.