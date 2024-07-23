Ліга конференцій

Поєдинок у Словенії відбудеться вже за два дні, 25 липня.

Півзахисники Полісся Руслан Бабенко та Богдан Кушніренко пропустять перший матч проти словенської Олімпії у кваліфікації Ліги конференцій, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Бабенко дискваліфікований через червону картку в поєдинку плей-оф відбору ЛК-2023/24 Дніпро-1 — Спартак (Трнава). Кушніренко був вилучений з поля в матчі другого кваліфікаційного раунду турніру Ворскла — КуПС аж у сезоні-2021/22.

"Усі ці речі, ми про них дізналися... Звісно неприємна інформація, особливо у випадку з Кушніренком. Тому що ніхто не очікував, що ця дискваліфікація все ще може тривати, але реалії, які ми маємо прийняти і так само протягом останніх тренувань ми будемо робити певні кадрові висновки і стосовно того, як ми будемо розподіляти гравців в просторі так само – структурно. Але ближче до гри ми визначимося остаточно", — заявив керманич Полісся Імад Ашур.

Нагадаємо, матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій-2024/25 проти Олімпії відбудуться 25 липня та 1 серпня. Потенційного майбутнього суперника житомиряни вже дізналися.