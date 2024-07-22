Ліга конференцій

Житомирська команда має пройти Олімпію, а Дніпро-1 — Академію Пушкаша.

Сьогодні, 22 липня, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

У цьому раунді турніру "могли" взяти участь дві українські команди — житомирське Полісся та Дніпро-1, проте останні вже знялися з української Прем'єр-ліги, оскільки шансів побачити їх у єврокубках немає, тож вперед, швидше за все, пройде Академія Пушкаша.

Поліссю необхідно обіграти Олімпію, щоб потрапити до третього відбіркового раунду. Матчі відбудуться 25 липня та 1 серпня.

У разі перемоги над Олімпією команда Імада Ашура зустрінеться з переможеним у парі Шериф (Молдова) – Ельфсборг (Швеція).

У свою чергу, Дніпро-1 міг зіграти проти переможця пари Зімбру (Молдова) — Арарат (Вірменія).

Нагадаємо, матчі третього раунду відбору Ліги конференцій відбудуться 8-15 серпня.