Ліга конференцій

Поєдинок у Польщі відбудеться в четвер, 1 серпня.

УЄФА призначив сербську бригаду арбітрів на матч-відповідь 2 раунду кваліфікації Ліги конференцій між Поліссям та Олімпією, передає офіційний сайт організації.

Головним арбітром поєдинку буде 30-річний серб Мілош Міланович. Ролі асистентів дісталися Мілану Пашайличу та Слободану Павловичу. Деян Тріфкович призначений четвертим рефері.

Поєдинок Полісся — Олімпія відбудеться 1 серпня в польському Глівіце. Перша очна зустріч команд відбудеться вже завтра, 25 липня, у Словенії. Початок — о 20:00 за Києвом.

Зазначимо, що на завтрашній матч призначена іспанська бригада арбітрів на чолі з Хав'єром Алберолою Рохасом.