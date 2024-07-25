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Олімпія Любляна — Полісся 2:0
Голи: Флоруч, 56, Пінту, 90+2

Олімпія Любляна: Відовшек — Жорже Сілва (Ласіцкас, 80), Ратнік, Мухамедбегович, Суалехе — Доффо, Агба — Флоруч (Пінту, 63), Баултам (Дурдов, 80), Педро Лукас (Брест, 81) — Кожич (Н. Мотіка, 59).

Полісся: Волинець — Майсурадзе (Лукас Тейлор, 57), Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Таллес Коста, Крушинський (Козак, 58) — Гуцуляк, Мустафаєв, Назаренко — Будківський (Брістрич, 61).

Попередження: Жорже Сілва — Сарапій, Будківський, Майсурадзе, Крушинський