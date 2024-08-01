Ліга конференцій

Команда Імада Ашура подарувала надію, але потім сама її ж і забрала своїми помилками в захисті.

Єврокубкові кваліфікації та українські клуби. Ці дві історії завжди дуже важко поєднати поміж собою, виключенням із чого вже точно не стане поточний сезон. Допоки київське Динамо розважалось із сербським Партизаном на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, перед житомирським Поліссям у дебютному для цього клубу розіграші міжнародного турніру постала словенська Олімпія з Любляни.

Перша частина цього двобою відбулась тиждень тому. Нічим хорошим для нас це не завершилось, поразка 0:2, яка взагалі-то залишала шанси на порятунок ситуації й вихід до наступного раунду, але великий досвід спостережень за нашими командами на цих стадіях давав зрозуміти, що це буде ще той ребус.

Хоча команда Імада Ашура дійсно зробила все від себе залежне, аби ми повірили в її успіх по-справжньому. Ще перша хвилина гри в Глівіце не встигла минути, а житомиряни вже вели за рахунком на табло. Це Назаренку вдався ривок через лівий фланг із прострілом під удар Кушніренку, який водночас і ближній кут воріт уразив у дотик, і нас усіх із вами, бо це дійсно було несподіванкою. Приємною. Але не тривалою.

Уже за десять хвилин суперники знову були попереду за рахунком двох матчів у два м’ячі. Проґавили закидання через правий фланг до штрафного на Флоруча, а той пробив у ближній кут воріт Кудрика. Це змусило повертатись думками на землю, а Полісся — надалі намагатись іти атакувати чужі ворота. Хоча в першому таймі номінальні господарі моментів більше не створювали таких, щоб гольовими назвати можна було.

У другій половині матчу з цим було значно краще, але ж результат… Тактика була простою — вантажити м’яч із флангів до штрафного, а там може хтось і розбереться з ним. Ось Гуцуляк на початку тайму й ледь не розібрався, але його удар головою на себе прийняла ліва стійка. У подальшому таких моментів можна було налічити ще зо три точно, але куди пробивали Будківський та Кушніренко — то вже до них питання.

А нам залишалось лише констатувати, що час минав, голів не було, тож коли Олімпія вийшла ледь не в першу атаку на наші ворота в другому таймі в компенсований час та Дурдову вдалось пробити поміж ніг Кудрику з подачі з правого флангу із стандарту від Жорже Сілви, який також і перший гольовий пас віддав, то міжнародна казка житомирського Полісся завершилась уже остаточно.Полісся —1:2 (перший матч – 0:2)Кушніренко, 1 — Флоруч, 11, Дурдов, 90+3Кудрик — Тейлор (Смоляков, 56), Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Таллес Коста (Козак, 68), Кушніренко (Мустафаєв, 90+1), Крушинський (Пайшао, 56) — Гуцуляк, Назаренко — Брістрич (Будківський, 68).Відовшек — Жорже Сілва, Ратнік, Мухамедбегович, Суалехе — Доффо, Агба (Таліссон, 90+4) — Флоруч (Брест, 69), Педро Лукас (Пінту, 64), Баултам (Н. Мотіка, 64) — Кожич (Дурдов, 64).Попередження: Михайліченко — Флоруч.