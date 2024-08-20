УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на поєдинок шведського Геккена з німецьким Гайденгаймом у плей-оф кваліфікації Ліги конференцій, передає офіційний сайт організації.

Головним арбітром матчу буде 33-річний Віктор Копієвський. Ролі асистентів отримали Семен Шлончак і Володимир Висоцький. 

Четвертим рефері призначений Дмитро Кубряк. Арбітрами VAR будуть Олексій Деревінський і Дмитро Панчишин.

Матч Геккен — Гайденгайм відбудеться в четвер, 22 серпня. Стартовий свисток у ньому пролунає о 20:00 за Києвом.