Шведський і німецький клуби розсудить Віктор Копієвський.
Віктор Копієвський, Getty Images
20 серпня 2024, 18:52
УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на поєдинок шведського Геккена з німецьким Гайденгаймом у плей-оф кваліфікації Ліги конференцій, передає офіційний сайт організації.
Головним арбітром матчу буде 33-річний Віктор Копієвський. Ролі асистентів отримали Семен Шлончак і Володимир Висоцький.
Четвертим рефері призначений Дмитро Кубряк. Арбітрами VAR будуть Олексій Деревінський і Дмитро Панчишин.
Матч Геккен — Гайденгайм відбудеться в четвер, 22 серпня. Стартовий свисток у ньому пролунає о 20:00 за Києвом.