Матч відбудеться на стадіоні Беніто Вільямарін в Іспанії, 29 серпня.
Ігор Паяц, ФК Кривбас
27 серпня 2024, 20:46
Матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій між іспанським Бетісом та Кривбасом обслуговуватиме бригада арбітрів з Хорватії.
Головним арбітром матчу буде 38-річний хорват Ігор Паяц, якому допомагатимуть Іван Міхаль та Ведран Дурак. Резервним рефері призначено Даріо Бела.
За систему ВАР відповідатиме Маріо Зебец, а його помічником буде Тихомир Педжин.
Нагадаємо, матч Бетіс — Кривбас пройде у четвер, 29 серпня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua
буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу
. У першому матчі Бетіс був сильнішим з рахунком 2:0.