Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю матчу кваліфікаційного раунду Ліги конференцiй, який пройде 29 серпня та розпочнеться о 22:00.

У рамках четвертого кваліфікаційного раунду Ліги конференцiй Бетiс прийме Кривбас.

ЧЕТВЕР, 29 СЕРПНЯ, 22:00. БЕНІТО ВІЛЬЯМАРІН, СЕВІЛЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — IГОР ПАЯЧ (ХОРВАТIЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Я пишу цей анонс через якісь хвилини після офіційного підтвердження трансферу Прінса Аду у Вікторію з Пльзені. Тобто цього ж місяця чехи зіграли з Кривбасом, побачили Прінса у справі (і, до речі, кілька нереалізованих моментів), а потім вирішили його підписати.

Така історія, до речі, змушує простіше дивитись на таку частину життя футбольного клубу, як селекція. Нам усім розповідають про ретельну перевірку 348574387 гравців, кожного за 56986498 критеріями – а потім простий фактор гри проти клубу стає вирішальним для цього клубу підписати футболіста. І не рахуйте це за камінь у город конкретної Вікторії: для Ліверпуля, щоб підписати в Аугсбурзі вікового і навіть близько не зiркового Рагнара Клавана, важливим чинником стали 0:0 та 1:0 з тим самим Аугсбургом.

Кривбас, звичайно, заробив мільйон, але він також став слабшим. А Бетіс, тим часом, шикує – нехай і не за мірками АПЛ, але взагалі-то Ла Ліга перевершує по можливості всі ліги, крім АПЛ, не менше, ніж АПЛ перевершує Ла Лігу. Дуже великих грошей на трансфери клуб не витрачає (хоча 20 мільйонів євро за Фекіра або ло Чельсо – це теж серйозно), але сама можливість платити зарплати одночасно Фекіру, Іско, Рікардо Родрігесу також означає добробут.

З таким складом команда Пеллегріні взагалі погано розпочала черговий сезон Ла Ліги. Матчі і з Жироною, яка відпустила чи не весь свій зоряний склад, і з просто дуже слабким Алавесом закінчилися нічиїми... Але, вибачте, я не буду всерйоз порівнювати за рівнем опору Примеру і УПЛ. Кривбас теж далеко не блищить, але на тлі Чорноморця, який відпустив майже весь далеко не зоряний склад, і просто дуже слабкого Інгульця.

Питання щодо переможця плей-офф були зняті ще у домашній грі. У Бетіса більш ніж гідно працює атакуюча модель (Пеллегріні – майстер ставити подібне), і матч з Алавесом закінчився 0:0 тільки через явні промахи Фекіра та Хуанмі. Можна було б говорити про якісь шанси Кривбасу через неоптимальний склад Бетіса, але... Наприклад, цей Рікардо Родрігес, гвардієць і зірка збірної Швейцарії, поки жодного разу не грав бiльше тайму у матчах Ла Ліги. Зіграти в такому матчі буде для нього чудовою можливістю адаптуватися – і таких, дуже класних гравців на лавці Бетіса багато.

Слова, слова, слова

Юрій Вернидуб, тренер Кривбасу:

Щодо складу, то всі здорові. Не буде тільки нападника Прінса Аду, який перейшов до Вікторії. Але ми знайдемо йому заміну. Я дуже розраховую на гравця, який вийде завтра на позиції нападника. Сподіваюсь, він зможе проявити себе якнайкраще. В цілому, думаю, наш стартовий склад дуже відрізнятись від того, який був в Кошицi, не буде.

Умови дуже складні. Третій рік в Україні йде війна. Ми це розуміємо. Але все одно треба жити і пережити це. Ми все одно переможемо та захистимо наші родини і дітей від навали орків. Готуватись до матчів дійсно складно. Плюс переїзди. Добирались до Іспанії дві доби, але мої хлопці до цього готові. Також і в УПЛ матчі часто зупиняються та ми переходимо до бомбосховища. Але це наше життя на сьогоднішній день в Україні. Сподіваюсь, це все завершиться якнайскоріше та ми зможемо повернутись до мирного життя.

Ви всі знаєте, що вчора і сьогодні по нашому рідному місту Кривий Ріг були прильоти балістичних ракет по цивільним обʼєктам. Вчора – по готелю «Аврора», де працюють ні в чому не винні люди. Дуже багато постраждалих: чоловіки, жінки, діти. Сьогодні у Кривому Розі День жалоби. Дуже хотілося б підтримати наш український народ. Дуже хочеться, аби ця війна скоріше закінчилась і ми перестали втрачати своїх рідних і близьких, наших дітей. Одна з мотивацій для нас завтра — це наші вболівальники. Зробимо все, щоб їх порадувати та підтримати.

Андрій Клiщук, воротар Кривбасу:

По-перше, для мене та для нашої команди ця гра – це перевірка власних сил, на фоні такого суперника, як Бетіс. Впевнений, завдяки таким поєдинкам ми будемо тільки додавати, вони нам допоможуть в чемпіонаті України.

Бетіс – дуже потужний суперник, проти якого буде цікаво зіграти. У них дуже багато кваліфікованих виконавців. Очікуємо на важку зустріч. Але ми знаємо, за рахунок чого ми можемо переграти Бетіс.

Мануель Пеллегрiнi, тренер Бетiса:

Те, що ми показали хороший результат у першому матчi, не означає, що гра закінчена. Так само, як ми отримали його там, вони можуть отримати його тут. Ми повинні вийти з наміром не грати з табло.

Подивимося після останнього медогляду, але, швидше за все, завтра в списку буде Марк Рока. Того, кого там не буде, так це Марка Бартри, який відчуває невеликий м'язовий дискомфорт. Чимі теж не буде, минулої ночі у нього були проблеми зі здоров'ям.

Іско відновлюється, він не зміг стартувати на 100%, як нам хотілося б. Давайте подивимося під час цієї перерви у ФІФА, чи зможе він повернутися за ці п’ятнадцять днів.

Офтоп. Пеллегрiнi про завершення кар'єри Браво:

Я розмовляв з Клаудіо в останні кілька днів перед тим, як він пішов. У нього блискуча кар'єра у великих клубах, і якщо він прийняв таке рішення, то тому, що воно буде найкращим. Я повністю підтримую його, але він завершує кар'єру, я думаю, що ми продовжимо бачити його в професійному футболі як тренера. Сподіваюся, у нього велике майбутнє.

Орієнтовні склади

Бетiс: Адріан – Бельєрін, Льоренте, Натан, Рікардо Родрігес – Рока, Алтіміра – Санчес, Лосада, Еззалзулі – Руїбаль

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Конате, Стецьков, Дібанго — Твердохліб, Бізімана, Луньов — По, Кожушко, Микитишин