Ліга конференцій

Рішення тренера виглядає логічним.

Лондонський Челсі цього року братиме участь у основному етапі Лізі конференцій УЄФА, де його суперниками стануть бельгійський Гент, грецький Панатінаїкос, вірменський Ноах, німецький Гайденгайм, казахстанський Астана та ірландський Шемрок Роверс.

Незадовго до старту розіграшу цього етапу змагань "сині" опублікували заявку, у якій одразу було помітно відсутність таких гравців, як Коул Палмер, Ромео Лавія та Веслі Фофана, які складають основу команди Енцо Марески на старті нового сезону.

Головний тренер "пенсіонерів" пізніше прокоментував своє рішення наступним чином:

"Причина, чому Коул Палмер, Ромео Лавія та Веслі Фофана не гратимуть у Лізі конференцій, полягає в тому, що ми намагаємося їх захистити.

Коул, зокрема, у хорошій формі, із ним усе гаразд. Ми задоволені тим, як він себе почуває", — заявив італійський фахівець.

Перший матч основного раунду Ліги конференцій лондонський Челсі проведе 3 жовтня, зігравши вдома проти Гента.