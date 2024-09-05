Ліга конференцій

На команду Енцо Марески чекає насичений сезон.

Челсі на своєму офіційному сайті опублікував заявку на майбутній основний раунд Ліги конференцій.

У заявку команди Енцо Марески потрапив український вінгер Михайло Мудрик, але водночас у ній немає Коула Палмера та Веслі Фофана.

Найімовірніше, як зазначає журналіст Бен Джейкобс, це пов'язано з насиченим календарем "синіх".

Воротарі: Роберт Санчес, Філіп Йоргенсен, Лукас Бергстрем.

Захисники: Аксель Дісасі, Марк Кукурелья, Тосін Адарабіойо, Бенуа Бадьяшиль, Ріс Джеймс, Мало Гюсто.

Півзахисники: Ренату Вейга, Енцо Фернандес, Карні Чуквуемека, Кірнан Дьюзбері-Голл, Мойсес Кайседо, Чезаре Казадеї.

Нападники: Ноні Мадуеке, Педру Нету, Михайло Мудрик, Жоау Феліш, Ніколя Джексон, Крістофер Нкунку, Джейдон Санчо, Марк Гіу.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги конференцій Челсі зіграє проти Гента, Гайденгайма, Астани, Панатінаїкоса, Шемрок Роверс та Ноа.