На команду Енцо Марески чекає насичений сезон.
Михайло Мудрик та Коул Палмер, Getty Images
05 вересня 2024, 18:22
Челсі на своєму офіційному сайті опублікував заявку на майбутній основний раунд Ліги конференцій.
У заявку команди Енцо Марески потрапив український вінгер Михайло Мудрик, але водночас у ній немає Коула Палмера та Веслі Фофана.
Найімовірніше, як зазначає журналіст Бен Джейкобс, це пов'язано з насиченим календарем "синіх".
Воротарі: Роберт Санчес, Філіп Йоргенсен, Лукас Бергстрем.
Захисники: Аксель Дісасі, Марк Кукурелья, Тосін Адарабіойо, Бенуа Бадьяшиль, Ріс Джеймс, Мало Гюсто.
Півзахисники: Ренату Вейга, Енцо Фернандес, Карні Чуквуемека, Кірнан Дьюзбері-Голл, Мойсес Кайседо, Чезаре Казадеї.
Нападники: Ноні Мадуеке, Педру Нету, Михайло Мудрик, Жоау Феліш, Ніколя Джексон, Крістофер Нкунку, Джейдон Санчо, Марк Гіу.
Нагадаємо, в основному раунді Ліги конференцій Челсі зіграє проти Гента, Гайденгайма, Астани, Панатінаїкоса, Шемрок Роверс та Ноа.