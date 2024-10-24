Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги конференцій, який пройде 24 жовтня, розпочавшись о 19:45.

У рамках другого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2024/25 афінський Панатінаїкос прийматиме лондонський Челсі.

[*] — позиція в турнірній таблиці

ЧЕТВЕР, 24 ЖОВТНЯ, 19:45. ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТАДІОН, АФІНИ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІУ НОБРЕ (ПОРТУГАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

На старті нового розіграшу турніру Панатінаїкос зіграв унічию з Борацом у Боснії і Герцеговині (1:1). Афінський клуб виглядав трохи краще за свого суперника, але втілити це в бажаний результат підопічним Дієго Алонсо не вдалося. Після поєдинку з Челсі на Панатінаїкос у ході основного етапу ЛК чекають зустрічі з Юргорденом (В), ГІКом (Д), Нью-Сейнтс (В) і мінським динамо (Д).

На внутрішній арені в "зелених" справи йдуть не так добре, як хотілося б їхнім уболівальникам. Після восьми зіграних поєдинків Панатінаїкос іде шостим у турнірній таблиці, маючи 12 залікових балів. Лише чотири аутсайдери чемпіонату Греції забили менше за афінців, на рахунку яких сім голів.

Минулими вихідними колектив Алонсо гостював в ОФІ. Завдяки голу Тете на початку зустрічі Панатінаїкосу вдалося здобути мінімальну перемогу (0:1). Вона стала для клубу першою виїзною в поточній кампанії чемпіонату.

В єврокубковій історії Панатінаїкоса було п'ять суперників з Англії. Зараз статистика зустрічей з англійцями є наступною: одна перемога, шість нічийних результатів та 11 поразок (різниця голів — 12:33).

За версією компанії FAVBET, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1.61, тоді як потенційний успіх Панатінаїкоса оцінюється показником 5.40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.25. Потенційний гол Михайла Мудрика оцінюється показником 3.20, тоді як на перемогу Челсі + тотал менше 4,5 можна поставити з коефіцієнтом 2.05.

В оновленій Лізі конференцій Челсі стартував із домашньої перемоги над Гентом (4:2). Досягти успіху "синім" допомогли, в тому числі, дебютні результативні дії Ренато Вейги (гол та асист) та гольова передача Михайла Мудрика. Після поєдинку з Панатінаїкосом на Челсі в ході основного етапу ЛК чекають зустрічі з Ноах (Д), Гайденгаймом (В), Астаною (В) та Шемрок Роверс (Д).

Після восьми зіграних матчів колектив Енцо Марески йде шостим у турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи 14 очок. Відзначити варто той факт, що атака Челсі є третьою найкращою в АПЛ. Лише Манчестер Сіті (19) та Тоттенгем (18) забили трохи більше за "синіх", на рахунку яких 17 результативних ударів.

У минулому турі чемпіонату лондонці гостювали в Ліверпуля. Ніколасу Джексону вдалося уразити ворота "червоних" у другому таймі, але гол та асист ексгравця Челсі Мохамеда Салаха не дозволили підопічним Марески здобути бодай одне очко (2:1).

В єврокубковій історії Челсі було три суперники з Греції. Зараз статистика зустрічей з греками є наступною: чотири перемоги, два нічийних результати та жодної поразки (різниця голів — 14:2).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Панатінаїкос: Дронговські — Коцірас, Єдвай, Інгасон, Младенович — Максимович, Гнезда Черін — Пеллістрі, Бакасетас, Джуричич — Єремеєфф

Челсі: Йоргенсен — Дісасі, Адарабіойо, Бадьяшиль, Вейга — Казадеї, Дьюзбері-Голл — Нету, Феліш, Мудрик — Нкунку

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

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