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24 жовтня 2024, 21:48
Гол та дубль асистів Мудрика допоміг Челсі розбити Панатінаїкос
Український форвард провів феноменально результативний матч.
Панатінаїкос — Челсі, Getty Images
24 жовтня 2024, 21:48
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Панатінаїкос — Челсі 1:4
Голи: Пельїстрі, 69 — Феліш, 22, 55, Мудрик, 49, Нкунку, 59 (пен.)
Панатінаїкос: Дронговські — Коцірас, Схенкенвелд, Єдвай, Младенович (Ваяннідіс, 60) — Гнезда-Черін, Максимович — Манчіні (Тете, 60), Унахі (Бакасетас, 80), Пельїстрі (Джуричич, 70) — Єремеєфф (Шпорар, 71).
Челсі: Йоргенсен — Ренату, Бадьяшиль, Дісасі, Кукурелья — Дьюзбері-Голл (Чуквуемека, 77), Енцо (Казадеї, 71), Феліш — Нету (Джордж, 61), Нкунку (Гую, 61), Мудрик.
Попередження: Младенович — Дісасі