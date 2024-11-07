Ліга конференцій

Українець записав на свій рахунок результативну дію.

У рамках третього туру основного етапу Ліги конференцій Челсі на своєму полі приймає Ноа.

На 39-й хвилині гри Михайло Мудрик отримав м'яч перед воротами і забив у дальню дев'ятку ударом з-меж штрафного майданчика. Українець зробив рахунок 5:0 на користь "синіх".

Зазначимо, що в цьому сезоні Мудрик провів 13 матчів: на його рахунку 3 голи і 4 асисти.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Челсі — Ноа.