Ліга конференцій

Керманич Челсі порівняв погодні умови України та Казахстану напередодні гри Ліги конференцій проти Астани.

У рамках п'ятого туру основного раунду Ліги конференцій на лондонський Челсі чекає виїзний матч проти Астани у Казахстані.

Напередодні цього протистояння головний тренер "пенсіонерів" Енцо Мареска відповів на питання щодо доволі ходоних погодних умов, в яких доведеться грати його команді, згадавши при цьому виїзди в Україну під час своєї кар'єри.

"Найменше, чого я чекає в матчі з Астаною — це великої різниці у рахунку, але, як я вже сказав, ми повинні рухатися вперед, ми повинні грати, ми повинні намагатися робити все можливе і намагатися адаптуватися до непростих умов.

У яких найхолодніших умовах доводилося грати до цього? Щось схоже... Я думаю, це була Україна. Там була приблизно така ж температура, що й зараз у Казахстані", — цитує слова Енцо Марески Football London.

Скоріш за все, італійський фахівець згадав виїзний матч проти донецького Шахтаря у плей-оф Кубка УЄФА за 15 березня 2007 року, коли він виступав за Севілью. Тоді, в Донецьку, поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь іспанського колективу в додатковий час, а сам Мареска відзначився у ворота Шахтаря забитим голом на 53 хвилині — він також забив "гірникам" у першому матчі в Іспанії (2:2).

Нагадаємо, матч Астана — Челсі відбудеться у четвер, 12 грудня, о 17:30 за київським часом.