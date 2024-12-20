Гравці Челсі, Getty Images
20 грудня 2024, 00:08
Челсі став переможцем основного етапу Ліги Конференцій. Команда Енцо Марески здобула 6 перемог у 6 матчах — 100% показник.
Загалом "сині" забили 26 голів і пропустили тільки 5. Різниця забитих і пропущених — 21.
Найближчий переслідувач в особі Віторії Гімарайнш відстав від лондонського клубу на чотири очки.
Зазначимо, що найкращими бомбардиром основного етапу став нападник Челсі Марк Гую (6 голів).
Раніше повідомлялося, що Гую зробив перший хет-трик у кар'єрі.