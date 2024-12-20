Челсі став переможцем основного етапу Ліги Конференцій. Команда Енцо Марески здобула 6 перемог у 6 матчах — 100% показник. 

Загалом "сині" забили 26 голів і пропустили тільки 5. Різниця забитих і пропущених — 21. 

Найближчий переслідувач в особі Віторії Гімарайнш відстав від лондонського клубу на чотири очки. 

Зазначимо, що найкращими бомбардиром основного етапу став нападник Челсі Марк Гую (6 голів). 

Раніше повідомлялося, що Гую зробив перший хет-трик у кар'єрі