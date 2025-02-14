Ліга конференцій

Це був дебютний матч 16-річного ірландця.

Шемрок Роверс у першому матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій у гостях мінімально обіграв Молде (1:0).

У цьому матчі єдиний гол був забитий на 57 хвилині, а його автором став нападник Шемрок Роверс Майкл Нунан, для якого це був дебютний матч за новий клуб після переходу з Сент-Патрікса.

За інформацією Premier Sports Ireland, Нунан став наймолодшим автором голу в єврокубкових матчах – на момент гри йому було 16 років та 197 днів.

Раніше цей рекорд належав Ромелу Лукаку, який забив за Андерлехт у 2009 році у віці 16 років та 218 днів.

Гра у відповідь ЛК між Шемроком і Молде запланована на 20 лютого.