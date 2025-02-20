Ліга конференцій

Німецька команда залишилася за бортом єврокубка.

У рамках матчу-відповіді 1/16 Ліги Конференцій Гайденгайм приймав Копенгаген.

Команди не змогли виявити переможця за 90 хвилин, а в екстратаймах сильнішим виявився Копенгаген. У підсумки, в наступний раунд вийшли данці.

Гайденгайм — Копенгаген 1:3 (загальний рахунок — 3:4)

Голи: Сієнза 73 — Шьяха 37, Дікс 53 (п), Уескас 113.

Гайденгайм: Феллер — Зірслебен, Майнка, Келлер (Пірінгер, 46) — Ференбах (Сієнза, 57), Кербер (Гонзак, 46), Ніх'юс (Шеппнер, 57), Буш (Траоре, 75) — Бек, Ваннер (Тойеркауф, 113) — Зівзівадзе.

Копенгаген: Рамай — Мелінг, Гарананга (Хацидьякос, 83), Перейра, Дікс — Фрохольдт, Клем (Ділейні, 71) — Ашурі (Сілва, 64), Ельюнуссі (Маттссон, 64), Гочолейшвілі (Вескас, 105) — Шьяха (Ларссон, 83).