Завершилися перші поєдинки 1/8 фіналу.
Пафос - Юргорден, Getty Images
06 березня 2025, 23:54
До вашої уваги результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги Конференцій у слоті 22:00.
Ліга Конференцій. Поразка Фіорентини, нічия Бетіса та інші результати
Челсі не без проблем обіграв Копенгаген у першому матчі 1/8 Ліги Конференцій
Пафос - Юргорден 1:0
Гол: Танкович, 65.
Целє - Лугано 1:0
Гол: Светлін, 23.
Ягеллонія - Серкль Брюгге 3:0
Голи: Пулулу, 69, 78, Романчук, 75.
Борац Баня-Лука — СК Рапід 1:1
Голи: Вукович, 90+2 (з пенальті) — Бельо, 34.