Ліга конференцій

Коментар італійського тренера.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска розповів, чим його здивував Копенгаген у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій (2:1).

Лондонці здобули виїзну перемогу завдяки точним ударам Ріса Джеймса та Енцо Фернандеса на 46-й і 65-й хвилинах. Господарі поля відповіли голом Габріела Перейри на 79-й.

"Копенгаген — хороша команда. Сьогодні суперник здивував нас, вирішивши зіграти в п'ять захисників.

Думаю, за останні три роки Копенгаген провів лише два або три матчі в схемі з п'ятьма захисниками, тому для нас це стало сюрпризом", — наводить пресслужба Челсі слова Марески.

Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться 13 березня на Стемфорд Брідж.