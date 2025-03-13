Завершилися матчі третього за значимістю єврокубкового турніру.
Фіорентина - Панатінаїкос, Getty Images
13 березня 2025, 23:59
У рамках матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги Конференцій визначилися учасники чвертьфіналу.
Фіорентина здолала Панатінаїкос, а Бетіс розгромив Гімарайнш і вийшли в наступну стадію.
Віторія Гімарайнш — Бетіс 0:4 (перший матч 2:2)
Голи: Бакамбу 5, 20, Антоні 58, Іско 80
Віторія Гімарайнш: Варела — Еверттон (Мага 46), Боревкович, Вільянуева, Ж. Мендеш — Сілва, Гендель (Бені 73), Ембало (Арканджо 46), Ж.С.Мендеш (Саму 60), Сантос — Олівейра (Рамірес 76)
Бетіс: В'єтес — Руїбаль, Льоренте, Бартра, Р. Родрігес — Альтіміра (Натан 73), Форнальс — Антоні, Іско (Гарсія 82), Х. Родрігес (Еззальзулі 59) — Бакамбу (Флорес 82)
Попередження: Ембало 43, Олівейра 45+1, Сілва 49, Ж. Мендеш 70, Мага 78 — Альтіміра 41, Льоренте 45+1.
Фіорентина - Панатінаїкос 3:1 (перший матч 2:3)
Голи: Мандрагора (12), Гудмундссон (24), Кін (75) – Йоаннідіс (81, пен).
Легія - Молде 2:0 (перший матч 2:3)
Голи: Морісіта, 34, Гуаль, 108.