Ліга конференцій

Клуб із Флоренції намагатиметься ще раз зіграти у вирішальному матчі.

Фіорентина дісталася півфіналу плей-оф Ліги конференцій УЄФА-2024/25.

Із рахунком 4:3 за сумою двох матчів підопічні Раффаеле Палладіно вибили Целє. Раніше "фіолетові" також впоралися з Панатінаїкосом (5:4).

Основний етап оновленого єврокубка Фіорентина завершила на третій сходинці турнірної таблиці, набравши 13 залікових балів у шести протистояннях. У плей-оф раунді кваліфікації колектив із Флоренції розібрався з Пушкаш Академі (4:4, 5:4 по пен.).

Для "фіолетових" це третій поспіль півфінал Ліги конференцій. У попередніх двох розіграшах єврокубка вони впоралися з Базелем і Брюгге (обидва — 4:3), але зазнали поразок від Вест Гем Юнайтед (1:2) і Олімпіакоса (0:1) у вирішальних поєдинках.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу плей-оф поточної кампанії ЛК Фіорентині протистоятиме Реал Бетіс, який вперше в своїй історії дістався цієї стадії будь-якого з європейських кубків.