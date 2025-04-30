Ліга конференцій

Наставник "фіалок" поділився своїми думками перед грою з "бетікос".

Головний тренер Фіорентини Рафаеле Палладіно прокоментував майбутній матч 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Бетіса.

"Вчора повернувся Мойзе, він тренувався. Я з ним розмовляв, він спокійний і сповнений бажання грати. Очевидно, мені потрібно врахувати багато елементів, оскільки він був відсутній тиждень, але повернувся з великим голодом.

Завтра у нас дуже важлива гра, але також попереду Рома, а потім матч у відповідь наступного тижня. Команда в порядку, ми сповнені ентузіазму і мотивовані показати відмінну гру.

Додо проводить чудовий сезон, тому, очевидно, нам його не вистачає, але він відновлюється і сьогодні вын відновив роботу на тренуваннях. Фолоруншо чудово заміняв його проти Емполі, коли адаптувався до цієї позиції, а Парізі також може грати на цьому місці, тож ми в безпеці.

Якість наших суперників каже сама за себе: вони зрілі, у їхньому складі є гравці, які звикли до вищого рівня, а їх тренер провів понад 1000 ігор у своїй кар'єрі, тож чудово зустрітися з ним. Небезпек багато, ми на їхньому стадіоні, вони люблять багато володіти м'ячем, їм не вистачає лише одного очка до зони Ліги чемпіонів у Ла Лізі. Бетіс проводить чудовий сезон.

Найбільшою помилкою буде грати без мужності та характеру. Ми знаємо, що це один із найпристрасніших стадіонів в Іспанії, але ми говорили про це і готові висловити свою думку.

Чесно кажучи, я не дуже емоційний. Я радий за хлопців, бо після дуже складної та інтригуючої кампанії вони заслужили на можливість зіграти проти сильної команди у півфіналі. Ми знаємо, що буде важко, але наша мрія пройти весь шлях у Лізі конференцій, і саме тому ми тут", — наводить слова Палладіно Sky Sport Italia.