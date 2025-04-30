Ліга конференцій

Наставник "Бетікос" поділився своїми думками перед грою з "фіалками".

Головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні прокоментував майбутній перший матч 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Фіорентини.

"Фіорентина знаходиться у третьому поспіль півфіналі Ліги конференцій. Вона грає добре та має дуже технічно обдарованих гравців. Я просто сподіваюся, що у нас буде той же Бетіс, що й останні тижні. Перед нами буде сильний та складний суперник, що логічно на цьому рівні.

Фіорентина грає у хороший футбол, у них креативні півзахисники та небезпечні нападники, які багато забивають. Нам доведеться контролювати м'яч, бо вони також люблять це робити.

Немає жодних секретів чи рецептів. Коли результати досягаються, це відбувається тому, що всередині команди є хімія, яка готова змінюватись, щоб підтримувати високий рівень конкурентоспроможності. Тому я говорю про якість і склад, який сконцентрований на кожному рівні, тому що неможливо досягти успіху всього з 11 гравцями. Чинник успіху також важливий.

Було б великою помилкою думати про якісь голи, бо це означало б недооцінку суперника. Навіть після перемоги над Ягеллонією в першій грі я говорив, що у матчі-відповіді буде нелегко. Нам доведеться добре виступити вдома, а потім поїхати і перемогти у Флоренції, бо це наша філософія, незалежно від суперника чи турніру", — наводить слова Пеллегріні TMW.

Нагадаємо, матч Реал Бетіс — Фіорентина відбудеться завтра, 1 травня, о 22:00.