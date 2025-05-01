Ліга конференцій

Іспанець сподівається на вихід у фінал.

Лідер іспанського Бетіса Іско висловився про майбутній перший матч 1/2 фіналу Лігу конференцій з італійською Фіорентиною. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Дуже хочу виграти трофей із Бетісом. З Реалом я виграв усе, про що тільки може мріяти дитина. Тут, у Бетісі, я насолоджуюся другим дитинством. Мені шкода, що я не приїхав на два-три роки раніше, щоб провести більше часу з цією командою і цими вболівальниками. Я приїхав сюди, щоб перемагати.

Це буде дуже напружена боротьба. Ми вийдемо на поле з максимальними амбіціями та рішучістю виграти обидві гри. Деталі мають вирішальне значення; ми повинні бути зосереджені та не допускати помилок. Червона картка або стандартне положення можуть мати вирішальне значення. Ми повинні продовжувати в тому ж дусі. 60 000 вболівальників віддадуть за нас усі сили, і це буде важливо.

Команда не потребує моїх порад. Я бачу, що вони зосереджені на досягненні чогось важливого. Є гравці з великим досвідом, такі як Адріан, Бартра і Ло Чельсо. Інші приходять із важливими досягненнями. Головне — бути єдиними і вірити в успіх", — заявив Іско.

Матч між Бетісом та Фіорентиною відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.