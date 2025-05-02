Ліга конференцій

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги конференцій, що відбувся 1 травня 2025 року.

Лондонський Челсі у першому півфінальному матчі Ліги конференцій у гостях впевнено обіграв шведський Юргорден (4:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 12 хвилині зусиллями Джейдона Санчо, після чого наприкінці першого тайму перевагу "синіх" подвоїв Ноні Мадуеке.

У середині другого тайму Ніколас Джексон оформив дубль за шість хвилин, знявши всі питання переможця зустрічі. Шведи змогли відповісти лише голом Тобіаса Гулліксена.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Юргорден — Челсі у рамках 1/2 фіналу плей-оф Ліги конференцій УЄФА-2024/25:

Юргорден — Челсі 1:4

Голи: Гулліксен, 67 - Санчо, 12, Мадуеке, 43, Джексон, 59, 65.

Юргорден: Рінне — Столь, Уне, Даніельсон (Тенхо, 63), Косугі (Берг, 80) — Фіннделл, Стенссон, Гулліксен — Хаарала, Нгуен, Пріске.

Челсі: Йоргенсен — Ачімпонг, Бадьяшиль, Адарабіойо, Кукурелья (Палмер, 46) — Джеймс (Чалоба, 46), Дьюзбері-Голл — Санчо, Фернандес (Кайседо, 46), Джордж — Мадуеке (Джексон, 46).

Попередження: Кайседо.