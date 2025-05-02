Ліга конференцій

Мінімальна перевага на боці севільської команди.

Головний тренер іспанського Бетіса Мануель Пеллегріні прокоментував переможний результат у півфінальному матчі Ліги конференцій з італійською Фіорентиною (2:1). Цитує чилійського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Відмінний матч. Ми повели у два м'ячі, а потім створили ще два хороших моменти і могли забити третій. Ми мало що дозволили створити супернику, але вони все ж отримали свій шанс і використали його. Бетіс не збирається захищатися увесь матч у Флоренції. Будемо грати тільки на перемогу.

У першому таймі в них був лише один небезпечний удар головою. У другому вони забили після забігання за спини нашим захисникам. Ми забили двічі. У нас було більше моментів. Завдання було перемогти, і ми це зробили.

Атмосфера на стадіоні була непередаваною. Але вона рідко буває іншою. Вболівальники раді нашій участі в півфіналі. Нещодавно ми грали дербі з Севільєю, і атмосфера на трибунах була така сама", — заявив Пеллегріні.

Раніше Раффаеле Палладіно висловився щодо поразки від Бетіса.