Ліга конференцій

Наставник "фіалок" поділився своїми думками після гри з Бетісом.

Головний тренер Фіорентини Раффаеле Палладіно прокоментував поразку своєї команди у першому півфінальному матчі Ліги конференцій проти Бетіса (1:2).

"Ми знали, що Бетіс розпочне матч сильно та в атмосфері великої пристрасті. Це дуже сильна команда із індивідуальними талантами. Головне, що команда не збилася зі шляху і ми продовжували грати у хороший футбол, володіти м'ячем, і мені сподобалася сміливість та характер цієї гри. З неї можна отримати багато позитиву.

Зрозуміло, є й жаль. Я особливо засмучений другим пропущеним голом. Я говорив з Де Хеа і він сказав, що не бачив м'яча, тому що інший гравець був в офсайді та загороджував йому огляд.

Ми можемо отримати багато позитиву. Ми дякуємо численним вболівальникам, які приїхали до Севільї, і сподіваємося, що наступного четверга на нашому стадіоні з'явиться наш 12 гравець. Ми віримо та хочемо вийти у фінал. Ми хочемо донести, що віримо, і все відкрито.

Бетіс має гравців, які можуть змінити гру в будь-який момент, але ми хочемо віддати всі сили наступного четверга. Ми багато чого навчилися в цьому матчі, і ми домінували в півзахисті з додатковим гравцем, так що ми могли б використовувати це краще і працюватимемо над цим у матчі-відповіді.

Мене цікавить менталітет команди. Хлопці були заряджені та впевнені у собі в роздягальні, і я відчував там позитивну енергію. Поки що тільки перша гра, і ми дуже впевнені в собі", — наводить слова Палладіно Sky Sport Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал Бетіс — Фіорентіна.